«Ajal, mil rahvas aina enam Riigikogu sisemuses toimuvat «pidu» puurib, pakub meie lavastus satiirilist lähenemist valitsemise siseringis toimuvale. Ka riigikogulased ise räägivad, et see pidu, mida me oleme siin pidanud, on nüüd läbi. Soovime kutsuda publikut kaasa mõtlema selle pidustuse olemuse üle ja tõstatada vaatajais küsimuse, kas tänane reaalsus on homne norm või saab siit alguse hoopis uus peatükk.»