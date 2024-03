Panus muusikavaldkonna edendamisesse: selgusid Eesti Muusikaettevõtluse auhindade võitjad

«Tunnustus on toetuse märgiks, annab indu tegutsemiseks ning kannustab täitma edasisi ambitsioone. Eelmise aasta õnnestumiste eest nomineeritud ettevõtete, tegude ja üksikisikute saavutustest näemegi, et just suurem ambitsioon on see, mis on Eesti muusikas tegutsejatel järjest juurde tekkinud – tahe esineda staadionil, kirg teha uut tüüpi festivale ja luua uusi esinemispaiku, põlemine tuua Eestisse suuri nimesid ja viia meie talenti välisturgudele, mis on meist kauged, kuid pakuvad sinna investeerides rohkelt uusi võimalusi. Peame katsetama, olema julged ning mitte laskma sel raugeda, just seda on vaja – tahet läbi murda ja tahet teha,» sõnas Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpt.