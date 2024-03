NÄDALA FILM ⟩ Võimumängud lääne ja ida piiril

Lääne ühiskondi on Aasia kaugemad otsad alati peibutanud. Seda juba alates sajanditetagusest imperiaal- ja koloniaalvarjundiga orientalismist, mis käsitles kõike idamaist müstilise, aga ka läänest vähema, mahajäänumana. Tänaseks on üleilmse populaarsuse saavutanud nii Jaapani anime kui ka Lõuna-Korea muusika,​ K-pop. Üldsuse teadvuses kipuvad need kõik siiski segunema üheks hommikumaade puljongiks.