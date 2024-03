Heili Sibrits kommenteerib teatriauhindu: see oli «Macbethi» aasta!

Mitte vähe tähtis pole fakt, et see lavastus sündis kolme suure riikliku institutsiooni – Eesti Draamateatri, Eesti Kontserdi ja ERSO koostööna. Seni on olnud tavapärane erakordsete teatrisündmuste tekkimist oodata/loota pigem väljastpoolt riigi kultuurimaju, erandiks siin oli NO99, mis teatavasti oli ka nn riigiteater. Ent «Macbethi» õnnestumine kinnitab, et tuleb suurelt mõelda, rahad ja jõud kokku panna ning julgeda teha midagi teistsugust, midagi, mida üksi ei ole olnud võimalik teha, sest pole oskusi või raha.