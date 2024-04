Eestis esineb esmakordselt thrash metal’i kultusbänd

Tuli aga ei raugenud ning bänd ühines taas 2006. aastal. Viimasel kümnendil on Prestige esinenud arvukatel festivalidel ja kontserdipaikades üle Euroopa Skandinaaviast Hispaaniani ning avaldanud seeria singleid ja kauamängiva «Reveal the Ravage» (2021, Massacre Records).

Tankist on Eesti praegusaja thrash metal’i lipulaev, kes erinevalt paljudest nn uue laine bändidest on jätnud varaste titaanide pärandi näppamise, et otsida ise uusi suundi, mida teised pole tihanud minna. Nõnda on algselt sirgjoonelisele thrash metal’i põhjale ehitatud žanri üks omanäolisemaid gruppe, kes valdab hästi ekstreemse metal’i erinevaid nišše, suutes ka kõige ootamatumaid pöördeid tehes säilitada vanakooli tooruse.

Bändi kauamängivad «Unhuman» ja «Forced Equal» on pälvinud head tagasisidet nii kuulajailt kui ka kriitikutelt, kes hindavad Tankisti võimet ilmeksimatult säilitada oma nägu nii küllastunud žanris nagu seda on thrash metal. Meil ja mujal sadakond kontserti mänginud ning Baltikumi suurematelt metal-festivalidelt tuntud Tankist on loonud tihedaid sidemeid lähiriikide väljapaistvate bändidega, kellega ühiselt korraldatud sündmused on meie kandi metal-fännide seas alati oodatud.

Damage SFP loodi 1989. aastal Põhja-Soomes üheainsa eesmärgiga mängida valjut ja kiiret thrash metal’it. 90ndate algul avaldati hulk demosid ja esineti arvukatel kontsertidel, aga õpingute ja muude projektide tõttu jäi bänd 1996. aastal soiku.

Kollektiiv tõstis taas pead 2018. aastal ning 30 aastat pärast bändi sündi valitigi välja ansambli parim materjal, et see viimaks professionaalselt debüütalbumiks salvestada. Sest saati on ansambel jõudnud tuuritada Ida-Euroopas ja Venemaal ning mullu avaldada veel teisegi, täienisti uuest materjalist koosneva kauamängiva.