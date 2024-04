NÄDALA FILM ⟩ Lillelõhnaline idüll keset surmakarjeid

Rudolf Höss (Christian Friedel) on eluga rahul. Ta on abielus Hedwigiga (Sandra Hüller), neil on mitu last. Suvepäevil, kui päike taevas lõõmab, viib Hedwig tite õue, et näidata talle peenral õitsevaid lilli ning leida koos lepatriinu. Õhtul enne magama jäämist uurib Hedwig elevusega Rudolfit, kas mees plaanib Itaalia reisil teda jälle spaasse viia. Päeval käivad lapsed end jões jahutamas. Puhkehetkedel pikutab Rudolf diivanil, kuulates raadiost spordiülekannet.