NÄDALA RAAMAT ⟩ Kershaw näitab, kes olid 20. sajandil head ja kes halvad riigijuhid

Tema valitud riigitegelased on kõigile hästi tuntud ajalooõpikutest, aime- ja ilukirjandusteostest, dokumentaal- ja mängufilmidest, keda on analüüsitud lugematus hulgas teadustöödes ning keda tsiteeritakse ja kelle tegevusele tihti viidatakse. Igaüks neist on omaette ikoon või tänapäevase terminiga supersuunamudija, sest sündmuste eesliinil muutsid nad oma maad või isegi maailma.