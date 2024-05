ARVUSTUS Netflixi ilus, aga natuke igav emo-Ripley

Uus «Ripley» ei ole tingimata parem või halvem kui 1999. aasta film (rež Anthony Minghella), aga see on kindlasti täiesti teistsugune. Soe ja sillerdav Itaalia on mustvalges sarjas muutunud visuaalselt süngeks ja kõledaks. Tavaliselt panevad Itaalias toimuvad filmid mind ikka korraks lennupileteid guugeldama, aga «Ripley» seda Itaalia-igatsust eriti ei tekita.

Tegelasedki on teise tooniga ning pigem vaiksed ja tõsised kui nooruslikult elurõõmsad. Kui filmi-Ripley Matt Damon oli esiti lihtsalt ontlik ja pisut häbelik noormees, siis sarjas on Ripley rollis Andrew Scott ning tema kahtlase kuju puhul pole esimestest kaadritest alates raske aru saada, et tegu on krimisarjaga.