KULTUUR EI HÄVINE Samsung vastab Apple kultuurivastasele reklaamile

Kui Apple reklaam kujutas seda, kuidas muusikariistu ja raamatuid purustatakse, mis pidi justkui sümboliseerimma seda, kuidas inimeste loovus on kõige uuemasse iPadi kokku surutud, siis Samsungi reklaam näitab vastukaaluks, kuidas ka katkisest pillist on võimalik muusikat välja võluda.

Reklaami teeb eriti teravaks kommentaariks see, et näiliselt on Samsungi reklaam filmitud samas ruumis, kus Apple'i reklaam, kus purustatud pillid ja laga vedeleb igal pool. Ruumi sisenenud muusik leiab seejärel põrandalt ühe enam-vähem terveks jäänud kitarri ning ta hakkab seda mängima, kasutades nootide lugemiseks uut Samsungi tahvelarvutit.