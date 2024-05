INTERVJUU Kuidas rääkida lastele sõjas?

Me kõik tülitseme mõnikord. Kas see üldse erineb suurest sõjast või on see erinev ainult sellepärast, et me oleme selles tülis kahekesi või neljakesi ja mitte terve riigi rahvaga? Raamat kutsub lapsi ja vanemaid mõtlema, kas on mingi võimalus, kuidas saaks konflikti vältida. Kas samal viisil, nagu kaks inimest, saaks konflikte vältida ka riigid?

Kristi Kangilaski, teie uus raamat on väga tõsisel teemal. See ei ole muidugi juhus.

Teema on tõsine ja selle teema üle mõtisklemine ei alanud Ukraina sõjaga, vaid juba palju varem. Konflikte on olnud küll ja veel. Selliseid, mis panevad südame verd tilkuma ja jääd mõtlema, et miks see kõik on niimoodi. Kuidas me ei saa inimestena sellest mööda ega läbi, me ei õpi ega arene sajandite jooksul. Harutasin seda teemat muudkui lihtsamaks ja lihtsamaks ning sain lõpuks aru, et tegemist ongi nagu liivakastimängudega, mida me mängime lihtsalt väga suurel skaalal.