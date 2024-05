NÄDALA RAAMAT Katsest müüti purustada sündis omapärane elulugu

9. mail toimus Viru keskuse Rahva Raamatus esitlus, kus autoriga vestles Rein Veidemann. Esmalt räägiti seal raamatu pealkirjast ja Veidemann tunnistas, et temale seostub see Eduard Vilde esikteosega «Musta mantliga mees», mis algab sõnadega: «Raske käsi pandi tema õlale. Madal hääl ütles: Teie olete mõrtsukas.» Ja kirjandusprofessor leidis, et mugandus kõlaks: «Teie olete vaimulik.»