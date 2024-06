Uhke värk: meie oma kidramees Laur Joamets mängib USA kantritähe uuel albumil

Sturgill Simpson rõhutas ja kordas 2021. aastal, et tema kavatsus on algusest peale olnud teha ainult viis originaalmaterjaliga albumit. Toona ilmuski tema viies kauamängiv «The Ballad of Dood & Juanita» ning Simpson ütles: «See jääb viimaseks Sturgilli albumiks. Ma ütlesin alati, et ma teen viis tükki.»