Paola Cortellesi režiidebüüt «Homme on ka päev» on kodumaal Itaalias võimsalt publikurekordeid purustanud ning osutunud isegi menukamaks kui maailma vallutanud «Barbie». Siinkohal ei tasu karta, et Cortellesi film on pealiskaudne jant, mis vaatajatel kaheks tunniks naerulihaseid kõditab ning saalist lahkudes kiiremini meelest läheb kui ebaõnnestunud kohting kombetu noormehega.