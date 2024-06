Sügisel ütles talle üks naine: «Tead, Ene, tuleval aastal saad sa 77-aastaseks. Kui sa nüüd ei tee midagi, mis sulle endale ka midagi annab, siis sa ei tee seda enam mitte kunagi elus!» See ehmatas üles. «Appi, aga tõesti, kui vana ma juba olen!,» tunnistab intervjuus meie pariisitar, näitleja Ene Rämmeld.

Ene sõnul mõjutas juhtunu teda sügavalt. «Lõin kartma, et äkki ongi kogu mu elu olnud ja möödubki nagu mingi ettevalmistus millekski,» arutleb Ene. «Kuigi noorena mul metsikult vedas, sattudes kohe kahe tugeva režissööri näitlejaks.»

Aastal 1981 võitles libahunt end Eesti NSVst välja. Lindpriiks Pariisi vabasse õhku. Pärast paari ülesastumist 1990ndail draamanäitlejana Eesti laval on ta tagasi comeback’iks, et astuda lavale Endla teatris prantsuse klassiku Jean Cocteau draamapärlis «Inimese hääl».

Talle ainuomaselt kuratlikult kuriseval hääletämbril itsitab Ene, et oli algul sõrgadega selle rolli vastu: «Ma pole üldse mahajäetav halav naisetüüp!»

Kui erinev on su koju naasmise tunne lennukil Tallinnas ja Pariisis maandudes? Kuis on see 43 aasta jooksul muutunud?