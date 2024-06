ARVUSTUS Kui vaikida, siis väga valjult

Seni pikima lause artikuleerimiskatse muidu pigem sõnu valivalt ja tõlgendusi trotsivalt kunstnikult, «näituste näitus», nagu ta ise ütleb. Mitte siis niivõrd publikusõbralikum biograafiline retrospektiiv või kronoloogiline best of-tüüpi hitikogumik varasemast nii umbes viieteistkümnest aastast, mil Zolotko oma põlvkonna ühe (au)hinnatuma kunstnikuna Eesti kunstiväljal jõuliselt esile kerkinud on. See olnuks juba mingi teine näitus. Ja milleks üldse? Tema loomingu austajad mäletavad niigi.