HÄIRIV Lastesaate võtteplats osutus pedofiilide mängumaaks

«Meid suudeti veenda, et need seksuaalsed vihjed võimaldavadki meil lahedalt eristuda. Kõik lihtsalt juhtus nii kiiresti, aga nüüd tagasi vaadates ma mõtlen... kas tõesti?» selgitas Grande taskuhäälingus «Podcrushed» ning lisas, et tal oli väga valus kuulda lugusid ohvritelt, kes on otsustanud seksuaalse väärkohtlemisega seoses avalikkuse ette tulla. Grande rõhutas, et sel teemal peaks veel rohkem rääkima, et tööstuses püütaks noori tegijaid rohkem kaitsta.