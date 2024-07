Geenius Tartu laululaval: Jacob Collieri kontserdi maagiline mull

Kõige suurem küsimus pärast Jacob Collieri kontserti Tartu lauluväljakul on see, et kuidas üldse on võimalik, et maailma tippmuusik, täiesti unikaalne ja analooge mitte omav geenius, kes müüb välja täissaale ükskõik millises maailma metropolis alates Hollywood Bowlist, otsustab esineda paarile tuhandele inimesele väikesel puudega ümbritsetud laval, väikeses puust linnas, metsa taga, jõe ääres, kui tsiteerida Tõnu Õnnepalu.