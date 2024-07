Saaremaa ooperipäevadel nähtud kolme lavastuse kohta võib öelda, et lavastaja Carles Ortiz püüdles klassikaliselt usutava lahenduse poole. Eestis on kombeks taoliste lavastuste kohta öelda, et tegijad ei võtnud kunstilisi riske. Kui lavastus on pretensioonitu, siis polegi lauljail ja orkestril teha muud, kui esitada muusikat. Aga ooperilavastus nõuab emotsiooni ja tegelaste suhet. Väga raske on istuda saalis ja vaadata etendust kui number numbrile järgnevat kontserti.