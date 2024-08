Ürituse noored eestvedajad soovivad tõmmata tähelepanu üksildusele linnas ja raskustele vaimse tervise abi leidmisel. «Linnas elame küll tihedalt koos, aga sellest hoolimata võib tunda end väga üksikuna. Raskete mõtete korral abi leida pole samas sugugi kerge, sest vaimse tervise spetsialiste on meil vähe, nad on ülekoormatud ja vastuvõtule pääsemine pole paljudele tasku- ega jõukohane. Seetõttu otsustasime luua turvalise aja ja ruumi, kus kõik, kel vaja, saavad end välja elada,» kirjeldab üks ürituse korraldajatest, Aleksandra Nikolajeva. «Alustame vabastava avakarjega, mille tarvis on Tartu autovabaduse puiesteel ootamas sada patja. Pehmed padjad on valmis võtma enda kanda kogu frustratsiooni ja hiljem lohutuseks koju kaasa tulema. Kutsume ühiselt patja karjuma kõiki, kes tunnevad, et neil on seda vaja.»