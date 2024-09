ARVUSTUS Totalitaarses riigis sünnib kunst kolleegide kontidel

Ivaškevičiuse kirjutatud ja Toompere lavastatud «Totalitaarne romaan» kõneleb loomingu ja võimu konfliktist. Õigupoolest ei pea selleks elama isevalitseja juhitud režiimiga riigis, et kogeda kahe nimetatu ületamatut vastuolu. Ivaškevičius teab ja on tundnud seda oma nahal, mida tähendab, kui lugejatele ei meeldi autori seisukohad. Ainult et Leedus tähendab see halvimal juhul töölt lahti laskmist või siis seda, et Seim võtab vastu sõnavabadusi piiravaid seadusemuudatusi, mis tõsi, rahva protestide tõttu tühistatakse.