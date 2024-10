MIS JUHTUS? Pink Floyd müüs oma muusika hiigelsumma eest maha, David Gilmour tunneb kergendust

Financial Times ja Digital Music News kinnitasid pikalt arutatud tehingu sõlmimise. Müügist tingituna on lootust nüüd kuulda sagedamini filmides, telesarjades, mängudes ja mujalgi Pink Floydi kuulsaid laule.

Pink Floyd on tegelikult üks viimaseid sellise kaliibriga rokkbände, kes sellise müügitehingu teevad. See võttis kaua aega, sest David Gilmour ja Roger Watersil vahel on selles osas kestnud suured erimeelsused.

Üheks murekohaks oli konkreetsemalt lepingu maksustruktuur. Pink Floydi muusika õiguste omandamiseks tegid lisaks Sony Musicule pakkumise veel Warner Music, Hipgnosis ja BMG.

Gilmour tunnistas avalikult, et tema soov oli nimi ja õigused maha müüa. «Soovisin vabaneda suurest otsustamisest ja vaidlustest, mis kaasnesid selle masinavärgi hoidmisega,» rääkis Gilmour.

«Kui ainult oleksid asjad teisiti... Mind ei huvita see müük rahalises mõttes. Ma tahan lihtsalt välja ronida mudavannist, mis see bänd on mõnda aega olnud,» märkis muusik.

Pink Floydi liikmed David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason and Richard Wright aastal 2005 Hyde Parkis. Wright suri 2008. aastal. Foto: AFP PHOTO John D Mc Hugh

Nick Mason on ainus kolmas siiani elav bändiliige. Syd Barrett ning Richard Wright on meie seast juba lahkunud. Mason tegutseb ise Pink Floydist välja arenenud bändist Saucerful of Secrets, mis keskendub Pink Floydi varasele loomingule.

Pink Floyd ega Sony pole tehingut veel kinnitanud. Gilmour ei tahtnud Financial Timesile kommentaari anda ning on viimasel ajal eiranud küsimusi tema ja Roger Watersi keeruliste suhete kohta.

«Kas teate, kui vana olin, kui Roger meie ansamblist lahkus?» on Gilmour öelnud. «Ma olin 30ndates. Praegu olen 78. Mis tähtsust siin on?»

Sony tegi Pink Floydi muusikale enampakkumise, köhides välja tervelt 500 miljonit dollarit, kuid tehing puudutab ainult Pink Floydi salvestatud muusikat ja mitte kirjutatud laule.

Sony jaoks ei ole sellised tehingud kaugeltki võõrad, kõigest mõne kuu eest omandasid nad Queeni muusika miljardi dollariga. Loe ka sellest tehingust:

