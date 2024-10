PILDID Maailma haruldaseim «Väike prints» müüakse rohkem kui miljoni eest

See on esimene kord, kui niisugune haruldane «Väikese printsi» tööversioon avalikult müüki pannakse. Väljaande teeb eriliseks see, et see trükitud mustand sisaldab autori käsitsi tehtud joonistusi.

Samuti usutakse, et müügile pandavas trükitud versioonis on Antoine de Saint-Exupéry kirjutanud esimest korda kuulsad laused: «Ainult südamega võib õigesti näha, kõige tähtsam on silmale nähtamatu.» («On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.»)

Kirjandusspetsialist Sammy Jay lappamas trükimasinaga kirjutatud «Väikest printsi», mis on täidetud Antoine de Saint-Exupéry kritselduste ja parandustega. Foto: REUTERS/Jaimi Joy

Eelmistes mustandites on näha, et Saint-Exupéry teeb selle nüüdseks kuulsa tõdemusega katsetusi.

Siis istus ta trükimasina taha, pani plaanitud laused konkreetselt kirja ning sellest saigi kõlav filosoofiline osa «Väikese printsi» hiilgavast tekstist. «Selles trükiversioonis näeb, kuidas autoril toimub läbimurre ning ta paneb laused täielikult kirja,» ütles kirjandusspetsialist Sammy Jay, kes töötab Peter Harringtoni raamatuäris Londonis.

Trükiversiooni hinnaks on määratud 1,25 miljonit dollarit.

Seda esitletakse novembri lõpus toimuval kunstilaadal Abu Dhabi Art. Esmakordselt ilmus «Väike prints» 1943. aastal Ameerikas prantsuse ja inglise keeles. Kui religioossed tekstid välja arvata, on see maailma tõlgituim raamat.

Üliharuldase «Väikese printsi» tööversiooni väärtus on 1,25 miljonit dollarit. Foto: REUTERS/Jaimi Joy

Peagi maha müüdavas haruldases trükiväljaandes on veel kaks autori originaalset pliiatsiga tehtud sketši. Üks kahest sketšist kujutab printsi koju saamas ning sellest sai hiljem raamatus päris illustratsioon.

Peter Harrington omandas tööversiooni Saint-Exupéry'ga seotud erakogust. Mustand polnud väljastpoolt üldse silmapaistev. Kunstispetsialist Sammy Jay sõnul oli see mustand mõnest kohast kokku klammerdatud ja mustade kaante vahel. Lehed on täidetud märkmete, kritselduste ja joonistustega.

Tööversioon näitab Antoine de Saint-Exupéry'd lõpetamas ja täiustamas lasteraamatut, mida praegu on lugenud miljonid inimesed üle maailma. Foto: REUTERS/Jaimi Joy

Koopiad sellest trükitud mustandist leiab Austinist Texasest Harry Random Centerist ning Pariisi rahvusraamatukogust. Müügile pandav versioon paistab olevat ainus, mida Saint-Exupéry hoidis, et selle kallal ise edasi töötada.

«Trükimasinal kirjutatud teksti juures on tema enda käsitsi kirjutatud märkmed, parandused ja lisad, et tekst lõpetada ja täiuslikuks muuta,» ütles Jay. Peaaegu igal leheküljel on parandused ning muutused. Näiteks eemaldas kirjanik raamatust viited New Yorgi linnale.