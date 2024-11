Suri 28 Grammyga pärjatud muusikalegend

«Täna teatame sooja, kuid murtud südamega, et meie isa ja vend Quincy Jones lahkus,» ütles Jonesi pere teadaandes. «Kuigi see on meie pere jaoks uskumatu kaotus, tähistame hämmastavat elu, mida ta elas, ja teame, et teist temasugust ei saa olema.»