UHKE SÕIT Eesti Oscari-lootus rändab suvel Rumeenia ja Slovakkia festivalidele

Transilvaania rahvusvaheline filmifestival on vanim ja suurim rahvusvaheline mängufilmide festival Rumeenias ja laiemalt kogu regioonis, mis toimub igal aastal Transilvaania ajaloolises pealinnas Cluj-Napocas. TIFFi põhieesmärk on kinokunsti edendamine, esitledes hetke kõige uuenduslikumaid ja suurejoonelisemaid filme, milles on nii originaalsust kui ka väljendusvabadust. Sel aastal leiab festival aset 14.- 24. juunini. «Biwa järve 8 nägu» linastub festivalil 21. ja 22. juunil.

Slovakkia Art Film festival, mis toimub 21.- 28. juunini, tähistab sel aastal oma 30. juubeliaastat ning esmakordselt on programmis rahvusvaheline Kesk- ja Ida-Euroopa filmide võistlusprogramm. Uue programmi eesmärk on toetada endise idabloki riikide filmitegijate uusi kinosuundi.

Filmi režissöör ja stsenarist on Marko Raat. Filmi operaator on Sten-Johan Lill (E.S.C), kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Reet Aus, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Jaak Ollino Jn, helilooja Jakob Juhkam, helirežissöör Karri Niinivaara. Filmis kõlab Soome artisti Lyyti muusika.

Film on loodud produktsioonifirmade Allfilm (Eesti) ja Bufo (Soome) koostöös, peaprodutsent on Ivo Felt, produtsent Dora Nedeczky, kaasprodutsendid Mark Lwoff ja Misha Jaari. Filmi levitaja maailmas on Suurbritannia ettevõte Film Republic, Eestis levitas filmi ACME Film. Filmi tootmist on finantseerinud Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Soome Filmi Instituut, Soome telekanal YLE ja Tartu Filmifond.