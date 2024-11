Mis saab Eesti telekanalitest? Voogedastus kahmab üha rohkem vaatajaid

Vaatajate eelistused ja meediatarbimise harjumused on viimastel aastatel märgatavalt muutunud, sundides nii telekanaleid kui voogedastusplatvorme kohanema uue reaalsusega.

Ta lisas, et see trend on meediamaastikku kujundanud juba mõnda aega ja suunanud nii telekanaleid kui voogedastusplatvorme leidma viise, kuidas jõuda võimalikult laiade vaatajaskondadeni.