Sõbrad, kas me oleme sellist otsust tehes ikka päris kindlalt õigel teel?

Institutsionaalselt on see kogumik hõlpsasti haaratav. Alapealkirjade kaudu saab kiiresti aimu, «mis» on Jaak Aaviksoo – tema pilk Eestile ja elule kulgeb Tartu Ülikooli, kaitseministeeriumi, haridusministeeriumi, riigikogu ja tehnikaülikooli kaudu. Viimases peatükis vaatab ta protsesse vaba mehe pilguga.