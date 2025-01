ARVUSTUS Kräu keset veeuputust: Lätile Oscarit püüdev kass võidab igas vanuses südame

Ajal, mil Baltimaad unistavad kõik Oscari võidust, käisid lätlased välja trumpkaardi ühe musta kassi näol, kes seikleb viis aastat valminud animafilmis. Ja tal on meile nii mõndagi õpetada – ainsatki sõna lausumata.​ Bill Murray hoiatas komöödiafilmis «Tondipüüdjad», et saabumas on sedavõrd suur häving, et tuleb massihüsteeria ning kassid ja koerad hakkavad koos elama. Filmis «Vooluga kaasa» elavadki nad koos. Ja nad saavad hakkama ilma hüsteeriata.