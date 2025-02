Ajaleht Washington Mail kirjutab Mart Sanderi filmist: korraga tontlik ja mõtlemapanev

Multitalent Mart Sanderi uusim film, mullu ilmunud «Dr. Sanderi uneteraapia», on püüdnud USA väljaande Washington Mail tähelepanu. Ajaleht toob välja, et filmi teeb eriliseks Mart Sanderi otsus kehastuda filmis tervelt 48 tegelaskujuks, mille režissöör teostas nii osavalt, et võitis sellega Guinnessi maailmarekordi.