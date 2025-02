PILDID JA VIDEO Sellist tehnoloogiat pole Eestis enne nähtud: Arvo Pärdi Keskus läbis tarkvarauuenduse

Aastal 1976 avastas Arvo Pärt enda jaoks uue helikeele, tintinnabuli, millest võrsus tema edasine looming. Tintinnabuli on teinud Arvo Pärdist terves maailmas tuntud ja armastatud helilooja. Mis on see heliseva ladinakeelse nimetusega nähtus, mis on toonud tuhandeid kuulajaid kontserdisaalidesse, pannud professionaale kirglikult kaasaja muusikakultuuri üle diskuteerima ja muutnud koguni inimeste elusid?​​