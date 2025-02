ARVUSTUS Maailmast said munad otsa! Need visati kõik «Emilia Perezi» pihta

«Emilia Perezt» ümbritsev organiseeritud hädakisa on tingitud nii Mehhiko ja transinimeste kujutamisest filmis kui ka näitleja Karla Sofía Gascóni kunagistest solvavatest säutsudest. Tema Twitteri-ajaloo üleskaevamisest tekkinud tulekahjule on Gascón uute sõjakate kommentaaridega veel bensiini juurde valanud. Otsi veel tõestust, et heade kavatsustega loodud Twitterist on kuulsuste jaoks saanud ohtlik käsigranaat. Võimalik, et ainsana jääb tänavusel auhinnahooajal täiesti süütuna seisma Bob Dylanit kehastanud Timothée Chalamet. Tema tõsiseim kuritegu siiani paistab olevat endale vuntside kasvatamine.