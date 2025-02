INTERVJUU Pärt x Pärt: Kuidas Tõnu Kaljuste seob Pärt Uusbergi ja Arvo Pärdi helimaailmad

Mida me Pärt Uusbergi uusteosest oodata võime?

Meie tunnetus regilauludest on kujunenud pikema aja jooksul ja eriti Veljo Tormise tõlgenduste kaudu. Tormis pani runolaulude taha oma tõekspidamised ja iseloomu, tulemuseks jõuline ja trotslik muusika. Iga looja on oma nägu, Uusberg läheneb regilauludele tasakaalukamalt, rahulikumalt, harmooniliselt ja mitmekülgsemalt. Harmooniliselt võib see olla värvilisemgi, kuna Tormis omal ajal püüdis just teatud romantilisi värvinguid välja jätta. Uusberg aga loob tervikliku ja kauni teose, millesse paneb oma nägemuse rahvalauludest. See on isikupärane ja tundlik lähenemine, mis väljendab tema sisemist muusikalist maailma.