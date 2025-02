Jarre on tõeline futurist ja uuendaja, kes on kogu oma muljetavaldava karjääri vältel lummanud kuulajaid erakordse helitehnoloogia, visuaalefektide ning multimeedialiste lavastustega. Ta on andnud välja 22 stuudioalbumit, mida on üle maailma müüdud enam kui 85 miljonit eksemplari. UNESCO hariduse, teaduse ja kultuuri saadikuna on ta pälvinud rohkelt tunnustust ka keskkonnateadlike ja sotsiaalselt vastutustundlike kontserdiprojektide poolest. Oma esinemistega on ta püstitanud Guinnessi rekordeid, esinedes muuhulgas nii Place de la Concorde’il Pariisis (1 miljon kuulajat), Houstonis (1,3 miljonit), La Défense’is (2,5 miljonit) kui ka Moskvas (3,5 miljonit).

Lisaks traditsioonilistele areenidele ja vabaõhukontsertidele hoiab Jarre kätt pulsil ka tipptasemel tehnoloogialahendustel. Ta on eksperimenteerinud ruumilise helikogemusega, teinud koostööd VR-keskkondade ja metaversumitega ning andnud 2021. aasta aastavahetusel erakordse virtuaalkontserdi „Welcome To The Other Side“ Notre-Dame’i katedraali digitaalses versioonis, mis kogus hinnanguliselt üle 75 miljoni vaataja. 2022. aastal järgnesid 3D-ruumilise heliga kontserdid tema uue albumi „OXYMORE“ esitlustel, mis on salvestatud ja miksitud spetsiaalselt 360° helikohtlemise jaoks. Jarre on korduvalt rõhutanud, et kaasaegne tehnoloogia avardab nii heliloojatele kui ka publikule põnevamaid võimalusi kui kunagi varem.