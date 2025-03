Suurele ekraanile jõuab film Tarmo ja Toomas Urbist

Filmi festivali esilinastus leidis aset 2025 aasta DocPoint Tallinna raames ja sai publikult sooja vastuvõtu. Tarmo Urbi sõnul on Riho Västrik loonud suurepärase filmi, mida peaksid nägema kõik inimesed. Toomas Urb lisab: «On meeletult hea meel, et film on nii hästi õnnestunud. See film on neile, kes mäletavad keerulisi 80nendaid kui ka neile, kes ei mäleta, sest film käsitleb seda ajajärku meie lähiminevikust üllatava huumori ja täpsusega. «Päikese kodanik» kõnetab meie põhiväärtusi nagu seda on armastus, sõprus, ausus ja ustavus. See on film kõigest sellest.»