AUHINNATUD AUTOR Lilli Luuk: kirjutada tuleb nii, nagu materjal tahab, mitte nii, nagu lugeja tahab

Kuid usun, et inimest ei mõjuta ainult maastikud, mille keskel ta on üles kasvanud, vaid ka lood, mis jõuavad temani seal, kus ta kasvab ja kujuneb. Ma arvan, et need on lood, mida ei ole kunagi jutustatud alguse ja lõpuga, vaid need on fragmendid, mida oled kuulnud või mis on kuskilt üles korjatud. Ju sealt kuskilt sai see romaan alguse.