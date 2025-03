«Mõjulooja auhinna eesmärk on tunnustada algatusi, mis ulatuvad kaugemale ühe ettevõtte eduloost ning mõjutavad Eesti majandust, investeerimiskeskkonda ja ettevõtlusruumi laiemalt,» selgitas EY Eesti partner ja konkursi eestvedaja Ranno Tingas. «Tiina Loki asutatud PÖFF on täpselt selline fenomen: see ei ole ainult kultuurisündmus, vaid pikaajaline strateegiline investeering Eesti nähtavusse ja majandusse.»