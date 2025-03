INTERVJUU Grammy võitnud kitarrist Laur Joamets: kantri superstaari bändis mängides tuleb suud rohkem kinni hoida

Joamets tunnistab, et koduigatsus on peaaegu kogu aeg peal. «Aga ma olin detsembri lõpus ja jaanuaris Eestis, nii et ma ei ole nüüd väga pikalt Ameerikas olnud. Ja ma tean, et tulen kohe uuesti, nii et seekord nii suurt igatsust ei jõua tekkida.»

Kõige pikem aeg, mis muusik järjest Eestist ära on olnud, oli kolm aastat. «Selle aja jooksul oli igatsus ikka väga suur. Aga see muutub ka ajaga natuke kergemaks, sest olen juba kümme aastat Ameerikas elanud ning selle aja jooksul tekivad kõiksugu sidemed ja tasakaal loksub paika,» kirjeldab Joamets. «Siis juba tuleb see küsimus, et mida sa üldse koduks nimetad. Kui ma Eestis käin, siis tunnen end nagu turist kodumaal ja siis tekib koduigatsus juba Ameerika järele.»

Eesti muusikat Joamets Ameerikas olles eriti ei kuula. Ta tunnistab, et tegelikult ei kuula ta üldse eriti muusikat, ehkki omad lemmikud on tal välja kujunenud. «Mul ei ole muusikaga otseselt mingisuguseid mälestusi, kuulan muusikat rohkem selle pärast, et see on minu maitsele. Eestis loodust kuulan näiteks Heino Elleri loomingut omajagu, aga kui mu muusikavalikule peale vaadata, siis listides on mul veel Ultima Thulet, Apelsini ja Fixi.»