Seda enam, et tegelikult ummistasid huvilised portaali juba päikesetõusu ajal – väidetavalt hakkasid varased ärkajad piletimüügi algust ootama juba kell 6 hommikul. Olukord ei läinud hommiku edenedes grammigi paremaks, sest teatrisõpru laekus järjekorda aina juurde, nii et kui kolleeg Ralf Sauter piletijärjekorda asus, oli ainuüksi tema ees ligi 4000 ootajat. Draamateatri kommunikatsioonijuhi Tanel Tomsoni sõnul oli see nii pea terve hommiku: igal hetkel oli saidil ootamas üle 4000 inimese.