Järgmisel päeval ütlesin Jennyle, et nüüd on alkoholiga lõpp. Jenny soovis edu ja hoiatas, et kerge see olema ei saa, arvestades Eesti kliimat, Eesti inimesi ja kõike muud, mis Eesti elu juurde käib. Mina ütlesin, et raskused on selleks, et nendest jagu saada, mitte neile alistuda.