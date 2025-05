ARVUSTUS Eurovisioon 2025: melodraama, millest keegi terve mõistuse juures loobuda ei taha

Tänavune Eurovisioon tõestas ennekõike seda, et Euroopa Ringhäälingute Liit on teinud endast kõik oleneva, et jõuda olukorrani, kus võitja ennustamine on leebelt öeldes võimatu. Eksisid nii ennustuskontorid kui ka fännid, ehkki Austriale ennustati üpriski kõrget kohta mõlema poolt.