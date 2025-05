EHMATAV TUNNISTUS Sean Combsi endine assistent rääkis kohtus õudustest, mida superstaari alluvuses koges

55-aastast Combsi süüdistatakse inimkaubanduses, väljapressimises ning prostitutsiooni eesmärgil transpordis. Combs arreteeriti 2024. aasta septembris ja on kõikides süüdistustes süütuks tunnistanud. Teisipäeval kutsus prokuratuur tunnistajapingile Capricorn Clarki, Combsi endise töötaja.

Clark, kes alustas Combsi isikliku assistendina 2004. aastal, ütles, et juba esimesel tööpäeval vihastas Combs väga, kui sai teada, et Clark oli varem töötanud tema rivaali, produtsent Suge Knighti heaks. Clarki sõnul ütles Combs talle, et «kui midagi peaks juhtuma, peab ta mind tapma».