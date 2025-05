See, olgem ausad, saab olla kas sonimine või siis kaunikesti tavatu kunst. Essexi eksperimentaalduo These New Puritans teeb seda viimast elegantselt kirkas armastusloos nimega «Industrial Love Songs», kus ühe kraana osa laulab külalisena Caroline Polachek.

These New Puritans on kuueaastase pausi järel tagasi – viienda albumiga «Crooked Wing». See on üks nendest albumitest, mida kuulasin hakatuseks kolm korda otsast lõpuni, ja ikka leidsin midagi uut. Just selline peab muusika olema! See on peegel maailmale, mis on ühtaegu tehnoloogiliselt edenenud ja emotsionaalselt pilbasteks.