Siiri Sisaskit intervjueerima hakates ei tea ma kunagi, kuhu välja jõuame. Mäletan mõnest varasemast korrast, et mind on lausa ehmatanud tema nõudlikkus enese ja teiste vastu, kui ta oma asja ajab. Maksimalism on tema loomingule kasuks tulnud, millest annavad tunnistust 13 kullaprooviga albumit, nende hulgas äsja ilmunud «Kiri Kiri Hai», mida ta tutvustas kontserdiga Tallinnas, Tartus ja Laitses.