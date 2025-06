Nii et kui Netflix, Prime, Disney jt hoolega meie koalitsioonilepinguid ei hoolega loe, siis ei pruugi nad ehk esimese hooga taibatagi, milline hele laks nende rahakotte lähiajal tabab. Aga see ei ole siiski midagi uut, mille meie poliitikud on välja mõelnud. Võimalus voogedastajatele kohustusi kehtestada tuleneb Euroopa audiovisuaalmeedia teenuste direktiivist, ning peab kehtima nii rahvusvahelistele kui kohalikele voogedastajatele.