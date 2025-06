ARVUSTUS 2000ndad helistavad – nad tahavad Timberlake’i tagasi

Eile õhtul jõuti sotsiaalmeedias juba nalja heita, et kui möödunud nädalal Tallinnas esinenud Imagine Dragons valmistas Eesti publikule pettumuse sellega, et laulja Dan Reynolds ei heitnudki särki seljast, siis Justin Timberlake valmistas kõigile eestlastele pettumuse sellega, et oli samuti sisse mässitud. Eesti naised, kes silmailu nautima olid läinud, lihtsalt ei võida.