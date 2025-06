Kultusliku rokkbändi Butthole Surfersi esimees Gibby Haynes esineb Tallinnas

Oma mitmeliikmelise koosseisuga jäi nende mürane rokk tihti laval isegi varju, sest see mida suudeti laval teha, oli kõrgema taseme performatiivne kunst, kus ekspressiivsus oma erivormides oli prioriteet. Läbi lavide ja musitseerimise kujunes 80datel Butthole Surfersist üks põrandaaluse Ameerika tuntumaid bände, kelle diskograafiast leiab mh selliseid kultusklassikuid nagu Locust Abortion Technician ja Hairway to Steven.

Mõne aasta möödudes juhtuski see ootamatu, kuid vajalik nihe: peavool hakkas bändi omaks võtma ning järsku olid nad sõlminud võimsa lepingu plaadifirmaga Capitol Records ning tuuritasid esmakordselt toimunud Lollapalooza festivalil.

Lavale astub veel ka Frank Zappa bändis pika karjääri teinud bassist ja taustalaulja Scott Thunes, kes toob endaga kaasa valitud hulga noori, keda Thunes on viimased kaks aaastat õpetanud, koolitanud ja juhtinud, seda kõike elegantse nime all «Thunes Institute of Musical Excellence».