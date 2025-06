GALERII Kuidas vanametall ja looduslikud materjalid muutuvad kunstiteosteks Garbage Kidsi käe all

Neljapäeval avati Tarbekunsti- ja disainimuusewumis näitus «Garbage Kids. Varjud ja asjad» Eesti-Gruusia loominguliselt kollektiivilt Garbage Kids, kuhu kuuluvad Luka Abashidze, Ulla Alla ja Nika Gabiskiria.

Garbage Kidsi praktika peamine tõuge on frustratsioon ühiskonna suhtes, mis kestmise asemel on suunatud kasvule ning soodustab ja kiidab piiratud ressurssidega maailmas takka ületarbimist. Vastuseks sellele kasutavad nad traditsioonilisi käsitöötehnikaid ja rahvatarkust, et luua esemeid leitud materjalidest, näiteks murdunud okstest, vanametallist ja mahajäetud karjääridest pärit kividest. Näituse «Varjud ja asjad» materjalid on leitud ja kogutud Gruusias ja Eestis tehtud jalutuskäikudel. Kasutatud on pähklipuud, veinitehasest järelejäänud tammelaudu, lehisepuitu ja muud.

«Meie töömaneer ei ole tavapärane, me peame tähtsaks suurt vabadust oma teemade valikul. Me oleme nagu lapsed mänguväljakul, kes tunnevad rõõmu kõigest nende ümber. Enne lõpptulemuse valmimist läbib ese mitmeid muutusi, olenevalt puidust, tujust ja kõigest muust inimlikust,» kirjeldab tööprotsessi Luka Abashidze.

Garbage Kids loob iga teost nagu muinasjuttu. Need on esemed, mis on mõeldud pigem elamuseks kui mööbliks. Varjud on meedium, millega nad otsustasid sel korral mängida. Nad väänavad ettearvamatuid varjuradu ja loodust, andes objektidele lisamõõtme ja -karakteri.

Garbage Kids on Eesti-Gruusia kollektiiv, kuhu kuuluvad Luka Abashidze (1993), Ulla Alla (1994) ja Nika Gabiskiria (1992). Nende taustaks on arhitektuur. Ulla Alla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, Luka Abashidze ja Nika Gabiskiria Thbilisi Riikliku Kunstiakadeemia. Garbage Kids moodustus 2020. aastal nende arhitektitöö kõrvalt, kui nad otsisid alternatiivi, mis ei sõltu kellestki, ja praktikat, mis võimaldab vaba loomingulist protsessi. Enne Garbage Kidsi töötasid nad koos Kibe-Projektis, mille käigus restaureeriti 2022. aastal Gruusias Thbilisis asuv 19. sajandi puidust keerdtrepp.

Garbage Kids disainib ja loob unikaalseid või väiketiraažiga kollektsioneeritavat mööblit ja esemeid. Varem on nad oma töid esitlenud Obscura platvormil Thbilisis (2022) ja The Why Not Gallery’s (2024), Milano disaininädalal (2023, 2024), Roma Diffusa festivalil (2023) ja NADA House’i näitusel New Yorgis (2023). Samuti kujundasid nad EKA galerii näituse «Dear Friend« ruumi ja mööbli (2022).

Esemed ja näituse kujundus: Garbage Kids

Graafiline disain: Rita Davis

Kuraator: Sandra Nuut

Näituse tiim: Katharina Kala, Kristi Paap, Toomas Übner

Keeletoimetaja (eesti): Hille Saluäär

Keeletoimetaja (inglise): Michael Haagensen