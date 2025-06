Näitleja Matthew Perry surma põhjustanud ketamiini üledoosi uurimises on arst Salvador Plasencia nõustunud tunnistama end süüdi, vahendab Independent. Dr Salvador Plasencia on neljas viiest isikust, kes on süüdistuse saanud seoses Perry surmaga – neli neist on nüüdseks end süüdi tunnistanud.