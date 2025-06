INTERVJUU Skunk Anansie laulja Skin: ma olen mustanahaline lesbi – kui ma ise enda eest ei võitle, ei tee seda keegi

«Ma arvan, et see album ongi tüüpiline Skunk Anansie. Meil on palju mõjutajaid, aga lõpptulemus kõlab ikkagi nagu meie ise. Ja see peaks tunduma uus. See lugu («Shoulda Been You» – T. P.), mis meenutab The Police’i… see on huvitav, sest me tegelikult ka ise mõtlesime sellele kirjutades, kuigi algne idee oli hoopis teistsugune. Ja siis see lihtsalt muutus. Ja The Police on üks mu lemmikbände, nii et see natuke isegi häirib, et mõjutus nii selgelt kuulda on. Aga vahel lihtsalt läheb nii,» selgitab Skin tausta.