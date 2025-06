Rõõmuelevuse kõrval tekitab Rootsi külaliste tulek ka palju küsimusi. Kas on ikka Tartu linn vääriliseks vastuvõtuks valmis? Tuleb tunnistada, et paraku on veel üht-teist vaja teha!



Näiteks pole Tartus kaugetele külalistele sobilikku pühakoda. See tuleb kiirkorras ehitada. Tuleb kutsuda oskajad mehed ühes õpipoiste ja sellidega, kes suudaksid ehitada ettenähtud kombel.



Vaja on tuua uue auväärse koguduse õpetajad ja karjased ühes abikaasade, laste ja teenijatega, et nemad saaksid siin seatud viisil külaliste hingeõnnistuse eest hea seista.



Palju arutlemist ja mõistatamist on olnud Tartu kokkade seas: mida auväärsed kinnipeetavad söövad? Ammugi on täiesti teadmata, kuidas valmistada imepäraseid roogasid, mille nimegi keegi siitmaa poegadest pole kõrvaga kuulnud. Kindlam on kutsuda toidumeistrid, kes oskavad vastavaid roogasid õigel kombel valmistada, ühes perede ja sulastega kaugetelt maadelt.



Aga kuna Tartumaal säherdused viljad ja lihaloomad ei kasva, mida rootslased sööma on harjunud, siis parem toiduained tuua sealt, kus need hea kvaliteediga saadaval on.