JAANIPIDUDE SPIKKER Need on jaanipeod, kus ka karu tantsima hakkab!

Üldiselt tundub, et tänavu tähistatakse jaanid ära juba nädalavahetusel, nii et 23. ja 24. juunil saavad inimesed raskest nädalavahetusest taastuda või hoopiski kodus lõket teha. Valdav osa suuremaid jaanipidustusi leiab nimelt aset kas 20. või 21. juunil, kui lubatakse ka head ilma, samas leiavad väga paljud väiksemad jaanituled aset ka 23. juunil.

Nii et ehkki mõni suurem või väiksem jaanituli süüdatakse igas külas, igas linnas ja tõenäoliselt ka pea igas hoovis, on selles loos rohkem rõhku pandud neile pidudele, kus terve vald on kokku aetud ja kihelkond kokku kutsutud.